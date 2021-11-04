Кожокару: Санду и Немеренко забыли, что получают зарплату благодаря гражданам, которых они не считают нужным лечить?

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Вице-председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинёва, врач по профессии Динарий Кожокару осудил на сегодняшнем заседании МСК “уличную” вакцинацию в сёлах, практикуемую режимом ПДС. Кожокару назвал данный подход недопустимым и нарушающим права человека.

– Человеку не дали возможность выбрать вакцину, не дали возможность решить, когда привиться – может, он сейчас болеет и ему нельзя ставить прививку. Не рассказали о последствиях, которые могут быть, а у каждого препарата есть противопоказания и побочные реакции. Вместо того чтобы породить доверие граждан к вакцинам, правительство и Министерство здравоохранения делают всё с точностью наоборот – ловят людей на улицах, как животных, и прививают. Это нарушение этики и медицинской деонтологии, – сказал социалист.

Кожокару также удивлён заявлениями Аллы Немеренко о так называемом чипировании граждан посредством вакцины, а также о том, что невакцинированные граждане не должны, по её мнению, получать медпомощь за счёт государства.

– Правительство, Майя Санду, министр здравоохранения забыли благодаря кому они получают зарплату? Не благодаря этим людям, которых они не хотят лечить? – добавил он.

Социалист также выразил недовольство тем, что новая власть больше не проводит марафоны вакцинации, а также информационные кампании для граждан, в рамках которых рассказывалось бы о пользе иммунизации.

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