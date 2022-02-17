Кожокару: Санду больше не разбивает яйца ради ролика – они теперь дорогие (ВИДЕО)

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ПДС и Майя Санду стали синонимом нищеты. Об этом заявили социалисты в начале заседания Муниципального совета Кишинёва. Они потребовали отставок и обвинили власть в манипуляции и обмане.

– Помним, как Майя Санду снимала ролики, как шла в магазин одна, без охраны. Теперь этого не делает, не может наполнить сумку продуктами, потому что они подорожали в два, три раза. Помним видео в тиктоке, как она разбивала яйца. Уже не разбивает – их цена выросла с 18 до 30 леев, – сказал Динарь Кожокару.

Социалисты также развернули перед трибуной плакаты с надписями: “ПДС- нищета!”, “ПДС- манипуляция!”, “ПДС- бандиты!”.

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