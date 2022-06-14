Кожокару: Пусть граждане знают, что ПДС против того, чтобы люди решили судьбу Республиканского стадиона (ВИДЕО)

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ПДС выполняет заказ своих “хозяев”, которые не заинтересованы в проведении в столице референдума о судьбе Республиканского стадиона. Об этом на заседании Муниципального совета заявил вице-председатель фракции ПСРМ Динарий Кожокару. Социалист обвинил пасовцев в двойных стандартах и напомнил, как в 2018 году Майя Санду говорила, что граждане должны решить, что будет на месте Республиканского стадиона, а сегодня, когда такая возможность есть, представители правящей партии бойкотируют проведение плебисцита.



– Они не голосуют за, против, не воздерживаются, а просто выходят из зала, препятствуя работе Муниципального совета. Пусть граждане знают об этом, – сказал Кожокару.

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