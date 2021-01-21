Кожокару призвал советников ПДС и ППДП работать в интересах жителей Кишинёва, а не партий, которые они представляют (ВИДЕО)

0

Муниципальный бюджет, от которого зависит финансирование и функционирование детских садов, школ, ремонт дорог, медицинских учреждений и т.д. был утвержден в последний день 2020 года. Однако в голосовании за этот важнейший финансовый документ муниципия не участвовали «самые большие патриоты» – советники ПДС и ППДП. Об этом сегодня на заседании Муниципального совета Кишинёва заявил советник ПСРМ Динарий Кожокару.

Социалист отметил, что к моменту голосования в зале осталось только 26 членов совета.

– Я хочу, чтобы граждане знали, что бюджет был принят без участия советников ПДС и ППДП. У них нет морального права что-либо требовать. Им остаётся только следить за тем, чтобы деньги, выделенные на 2021 год, расходовались честно и прозрачно. При этом мы поддержали ваши проекты, чтобы вам было чем заняться на глазах у людей, – отметил Динарий Кожокару.

Социалист выразил надежду на то, что в 2021 году все советники будут работать в интересах муниципия и его жителей, а не партий, которые они представляют.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.