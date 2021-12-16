Кожокару: Придя к власти, Санду и ПДС “забыли”, как обещали вернуть миллиард и аэропорт (ВИДЕО)

Кожокару: Придя к власти, Санду и ПДС “забыли”, как обещали вернуть миллиард и аэропорт (ВИДЕО)

Новое руководство страны избавляется любыми способами от более сильных или от неугодных конкурентов. Об этом заявил вице-председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинёва Динарий Кожокару. “Сегодня Майя Санду и ПДС решают, что хорошо, а что плохо, решают за гражданина, за компанию, работать ей или нет. Если хочешь работать – должен пойти на поклон”, – сказал он. 

– А самое интересное, что ПДС – это та партия, которая говорила об отсутствии транспарентности не только в примарии, но и во всей стране. Но, скажите мне, а где сегодня фразы о краже миллиарда, об аэропорте и других беззакониях, которые совершали и вы? Как только вы пришли к власти, вы обо всём этом забыли, – подчеркнул Кожокару. 


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