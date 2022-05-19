Кожокару: Посольство США приказало правым сидеть и не гавкать (ВИДЕО)

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Правые партии игнорируют Конституцию, отказывая кишинёвцам в праве самостоятельно решить судьбу Республиканского стадиона на референдуме, отметил на заседании Муниципального совета вице-председатель фракции ПСРМ Динарий Кожокару. “Посольство США чётко сказало правым: сидеть и не гавкать”, – сказал он после того, как представители данных формирований покинули заседание, на котором должен был обсуждаться этот вопрос, сорвав кворум.

– Они хотят решать вместо вас, что будет в центре столицы. А будет там тюрьма с высоким забором с колючей проволокой, видеокамерами и запретом на вход, – сказал Кожокару.

Социалист призвал всех неравнодушных граждан, желающих самостоятельно решить судьбу стадиона, прийти во вторник, 24 мая, в 10.00 в претуру сектора Центр и своей массовостью убедить представителей правых партий в необходимости проведения плебисцита.

– Пусть поймут, что власть принадлежит людям, а не хамью из ПДС и ППДП, – подытожил он.

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