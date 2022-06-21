Кожокару – ПДС: Вы хотите за последние копейки продать наши традиции и ценности? (ВИДЕО)

0

ПДС отказала врачам в повышении зарплат, а в День медицинского работника и фармацевта разрешила устроить в Кишинёве гей-парад. Об этом заявил вице-председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете, медик по профессии Динарий Кожокару. Он осудил действия руководства страны, отметив, что им следовало бы публично извиниться не только перед врачами, но и перед всеми гражданами.

– В муниципии этот год по нашей инициативе объявлен Годом медицинского работника. И в такой важный день для нашего общества, после двух сложных лет пандемии, вы позволили устроить гей-парад. Вы за кого нас держите? – возмутился Кожокару.

Он отметил, что, будучи у власти, социалисты инициировали повышение на 100% зарплат медиков. Однако этот процесс был остановлен нынешним руководством страны.

– Майя Санду не захотела подписывать приказ о повышении зарплат. Вместо этого Майя Санду разрешила провести ЛГБТ-парад… Вы хотите ввести в Молдову под прикрытием демократии и европеизации другие вещи, то, что нам нехарактерно? Вы хотите за последние копейки продать наши традиции и ценности? Вы должны публично извиниться, по меньшей мере, перед Кишинёвом, за то, что вы продаёте и предаёте страну, – подчеркнул Кожокару.

Власти на это заявление пока не ответили.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.