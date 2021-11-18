Кожокару – ПДС: Пусть граждане знают, что по вашей вине повысятся тарифы на многие услуги (ВИДЕО)

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Если правительство не хочет перечислять налоги, выплачиваемые юридическими лицами из Кишинёва, в муниципальный бюджет, тогда кабмину следует самостоятельно покрыть гражданам рост тарифа на газ, не прибегая к средствам города. Об этом на заседании МСК заявил вице-председатель фракции ПСРМ Динарий Кожокару. Он напомнил ПДС, что у них есть “президент, правительство и парламент”, и призвал не искать виноватых в тех ситуациях, которые они сами создали.

– По вашей вине повысятся тарифы на многие услуги. Пусть граждане знают об этом, – сказал Кожокару.

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