Кожокару: ПДС привыкла решать, кому сидеть в тюрьме, а кому должность дать (ВИДЕО)

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Фракция ПДС в очередной раз сорвала обсуждение вопроса о проведении референдума о судьбе Республиканского стадиона. Вице-председатель фракции ПСРМ в МСК Динарий Кожокару назвал случившееся “плохо срежиссированным цирком” и отметил, что обещанная гражданам правящей партией транспарентность по всем вопросам осталась только на словах. Он также потребовал от советников ПДС сдать мандаты, так как они “работают против народа”.

– Они привыкли иначе. Привыкли решать, кому сидеть в тюрьме, кому и какие должности дать, сколько нам платить за газ. Они те, кто решает, каким стройкам в городе быть. Всё это делается исключительно с выгодой для ПДС и тех, кто к ним приходит на поклон, – сказал Кожокару.

Социалист назвал поведение правящей партии беспределом и напомнил, что власть в Молдове, включая Кишинёв, принадлежит гражданам, а не ПДС. Он также призвал людей консолидироваться и массово выходить на улицы, чтобы отстаивать своё мнение по вопросам национальной важности, коим является в том числе судьба Республиканского стадиона.

– ПДС работает против народа. Они дождутся, что в один прекрасный день люди их встретят на улице и скажут им, что они коррупционеры, а не муниципальные советники, – подчеркнул вице-председатель фракции ПСРМ, потребовав от советников партии “Действие и солидарность” сдать мандаты, так как они их, по его мнению, не заслуживают.

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