Кожокару: ПДС нужно гнать из страны. Чем быстрее – тем лучше (ВИДЕО)

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Вице-председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинёва Динарий Кожокару отметил на заседании МСК, что, захватив всю власть в стране, ПДС продолжает искать виноватых в своих неудачах. “Люди говорят, что вы – обманщики”, – подчеркнул Кожокару, обращаясь к советникам партии “Действие и солидарность”.

Социалист заявил, что правительство “двоюродных братьев и сестёр” обворовывает страну, и напомнил, как большинство из тех, кто находится в сегодняшнем кабинете министров, входили в состав АЕИ и участвовали в самых громких преступлениях против Молдовы и её граждан. Кожокару также раскритиковал отсутствие конкретных действий в борьбе с ковидом, навязывание гражданам вакцин с истёкшим сроком годности и то, что людей буквально обязывают прививаться.

– Вы хотите поставить всю страну на колени, чтобы все ходили к вам на поклон. Люди говорят, что цель диктатуры ПДС – уничтожить население РМ…Уходите сами, пока не поздно. Никто не станет ждать ещё два года и платить за газ не 15 леев, а 30, 7 леев за электричество. Я лично ждать этого не собираюсь. ПДС нужно гнать из страны. Чем быстрее – тем лучше, – подытожил он.

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