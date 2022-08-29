Кожокару – ПДС: Можете уйти не только из зала, но и покинуть страну! (ВИДЕО)

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Когда речь идёт о повышении тарифов и закрытии учебных заведений, ПДС с этим согласна, а когда стоит вопрос о проведении референдума о судьбе Республиканского стадиона, правящая партия выступает против этого. Об этом с трибуны на заседании Муниципального совета Кишинёва заявил вице-председатель фракции ПСРМ Динарий Кожокару после того, как при обсуждении этого вопроса советники партии “Действие и солидарность” в очередной раз покинули зал.

– Они боятся мнения граждан и поэтому стараются не давать людям возможность высказываться, голосовать. Они делают то, что им диктует Запад. Они боятся общественного мнения. Они не позволяют гражданам решать, как им жить. А граждане должны сами решить, что они хотят видеть на месте Республиканского стадиона. Вместо того, чтобы выслушать мнение граждан, ПДС всячески препятствует проведению референдума и покидает зал. Призываю вас не останавливаться на этом, а, наконец, покинуть страну, – отметил Кожокару.

Он также подчеркнул, что референдум – настоящий пример демократии, однако демократия у ПДС только на бумаге, а на самом деле правящая партия во главе с Майей Санду захватила государство.

В ПДС данные заявления пока не прокомментировали.

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