Ковиду все возрасты покорны

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О вирусе, который стал более заразным и поражает как пожилых, так и молодых

За год общения с COVID-19 мы успели немного изучить этот вирус, но и он времени не терял – видоизменялся и адаптировался. Если раньше считалось, что маленькие детки этим вирусом не болеют, а молодёжь переносит его как лёгкий насморк, то сейчас всё изменилось – все болеют, заражаются и заражают.

Защитный титр антител

Замечено, что у детей иммунный ответ на вирус менее интенсивен, чем у взрослых. Как известно, тяжёлый вред организму наносит не только сам SARS-CoV-2, но и иммунная система, которая под его воздействием начинает повреждать собственные органы и ткани организма. Малыши чаще подхватывают другие респираторные вирусы, простужаются. Это тот самый сопливый возраст, когда создаётся база для иммунитета. Учёные не исключают: существует конкуренция между этими возбудителями и коронавирусом за верхние дыхательные пути и это может привести к снижению вирусной нагрузки SARS-CoV-2, поскольку ему не удаётся запустить своё размножение по полной программе.

– В этот период дети получают очень много вакцин, и их иммунная система находится в активном состоянии, вырабатываются антитела против всех инфекций, в первую очередь вирусных – полиомиелита, кори, краснухи, паротита, – уточняет врач-иммунолог высшей категории Александра Рутынская. – То есть присутствует защитный титр антител. Если мама соблюдала график прививок – она создала ребёнку защиту, организм сопротивляется вирусам. И пока ковид находится в гостях, иммунная система распознаёт – появилось что-то чужое – и начинает вырабатывать против него антитела. Так бывает, к примеру, при гепатитах.

Кроме того, у детей относительно более здоровые и эластичные кровеносные сосуды. Благодаря этому ощутимо снижается риск тяжёлых осложнений от COVID-19, при котором, как уже известно, серьёзный удар приходится именно на микроскопические сосуды.

В последнее время мы наблюдаем более тяжёлые случаи COVID-19 у детей 14–18 лет и у малюток до года. Очень тяжело болезнь протекает у молодых мам, которые находятся вместе с малышами.

Подростки взрослых заражают

Однако коронавирусная инфекция не так безобидна для детей, как казалось с самого начала. За период пандемии в Молдове заболело около 13 тыс. детей. Как и у взрослых, ковид вызывает пневмонии различных форм тяжести. Регистрируются тяжёлые постковидные состояния. COVID-19 очень опасен для детей с сопутствующими заболеваниями – такими как ожирение, пороки сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, астма, хронические гепатиты, бронхиты и т. д.

– Дети и подростки с подозрением на ковид направляются в больницу им. Игнатенко. Если диагноз подтверждается, их переводят к нам, – говорит директор Муниципальной детской клинической инфекционной больницы доктор медицинских наук, доцент, врач-инфекционист Людмила Бырка. – В последнее время мы наблюдаем более тяжёлые случаи COVID-19, особенно у детей 14–18 лет и у малюток до года. Очень тяжело болезнь протекает у молодых мам, которые находятся вместе с малышами. У нас лежит около 100 человек с коронавирусной инфекцией, половина из них с пневмониями. Вирус стал более контагиозным: если заболел один член семьи, то 100% заболеют и все остальные. Через наше учреждение за год, по данным до 1 марта, прошло 1218 детей и 657 взрослых. Из общего количества дети 10–18 лет

составили 32%, младший школьный возраст (7–10 лет) – 16% (они болеют реже, но являются переносчиками вируса).

Согласно исследованиям, первыми в семье заболевают дети старшего возраста, которые потом заражают родителей, дедушек и бабушек. Людмила Бырка подчёркивает, что нам следует воспитывать в детях социальную ответственность, они должны быть солидарны в борьбе с вирусом. К сожалению, мы не наблюдаем сочувствия молодёжи по отношению к взрослым с сопутствующими заболеваниями. Связь между поколениями прерывается. Возможно, одна из причин – миграция.

Экстремальный настрой

Кстати, уверенные в своей неуязвимости юноши и девушки тоже не так хорошо защищены от коронавирусной инфекции, как им это представляется.

– Если раньше считалось, что юное поколение редко заболевает COVID-19, то сейчас ситуация изменилась, – подтверждает заведующий отделением клинической анестезиологии и интенсивной терапии Института скорой медицинской помощи доктор-хабилитат Адриан Белый. – Болезнь значительно помолодела, формы её проявления стали более сложными и агрессивными. Молодёжи стоит пересмотреть свои взгляды на ситуацию, принять тот факт, что вирус существует и он опасен для всех. Поэтому защитные маски, социальная дистанция и прочие противоэпидемиологические меры не отменяются. Плюс вакцинация – это важный аспект.

Как раз с вакцинацией дела у нас обстоят не очень хорошо. Детей и подростков до 18 лет не прививают вообще, просто вакцин для этой возрастной категории пока не изобрели, а точнее – не испытали. Но и те, кто уже достигли совершеннолетия, относятся к этой процедуре крайне осторожно.

Согласно соцопросу, проведённому системой UReport, в Молдове только 26% молодых людей готовы вакцинироваться. При этом 43% не стали бы делать прививку, а 30% пока не приняли решение по поводу иммунизации. Большая часть из тех, кто не хочет прививаться, объясняют это тем, что не верят в эффективность и безопасность препарата. Говорят, что у них нет достаточной информации о вакцине.

– Важно, чтобы прививалось всё население. Мы проводили в Молдове исследование на наличие антител у людей, переболевших COVID-19, но не имевших симптомов болезни, – поясняет главный научный сотрудник Национального агентства общественного здоровья доктор-хабилитат медицинских наук, профессор Виктория Букова. – По результатам, антитела обнаружены у гораздо большего количества людей, чем было явных заболеваний. То есть у нас очень много носителей коронавируса, которые сами не болеют, но способствуют передаче инфекции. И как раз таких людей много среди молодёжи, которая настроена экстремально и не соблюдает карантинные мероприятия.

В общем, мы ещё далеки от того, чтобы сказать, что побеждаем COVID-19 во всех его вариантах. Возможно, в каком-то обозримом будущем появятся сезонные вакцины от SARS-CoV-2. Сейчас же Молдове не хватает вакцин даже для того, чтобы привить всех медицинских работников, находящихся в зоне риска. Поэтому ждём, бережём себя, детей и друг друга. Соблюдение элементарных карантинных мер, осознание ситуации и социальная ответственность помогут нам без паники пережить сложный коронавирусный период.

Мнение

Убить вирус

Борис Ипати, хирург-уролог высшей категории:

– В борьбе с COVID-19 мы использовали не все возможности, не все средства защиты. Мы могли не закрывать детские сады, школы и другие государственные учреждения. Известно, что COVID-19 – это воздушно-капельная инфекция, которая передаётся от больного к здоровым. Имеет значение концентрация агента в воздухе. Доказано, что в лечебных учреждениях, особенно в палатах интенсивной терапии, концентрация вирусов в воздухе в тысячи раз выше, чем на улице. Поэтому заболеваемость среди медработников крайне высокая и порой достигает 10% от числа заболевших. Причина – низкая защищённость при контактах с больными.

Используя различные меры защиты и профилактики, мы забыли об одном важном средстве – бактерицидных рециркуляторах, которые убивают вирусы, микробы и грибки. Они работают по принципу известных всем бактерицидных кварцевых ламп, которые генерируют ультрафиолетовое излучение и способствуют выделению озона, но применяются при отсутствии людей, т. к. разрушают слизистую глаз и при длительном воздействии вызывают ожоги кожи. Если в корпус поместить кварцевую лампу и вентилятор, который прогоняет воздух через прибор, мы и получим рециркулятор. Это устройство на 99,9% убивает присутствующие вирусы и бактерии. Оставшиеся 0,1% являются по факту уже ослабленными и мало вирулентными агентами. Даже если при использовании бактерицидного рециркулятора произойдёт заражение, болезнь будет протекать в лёгкой или бессимптомной форме – то есть достигается эффект, похожий на действие вакцины. Эти уникальные приборы можно использовать даже в общественном транспорте.

Примеры соседних стран (Украина, Беларусь, Российская Федерация) показывают, что сборку таких приборов возможно наладить в течение короткого времени. Любой механический цех может освоить их производство. Кварцевые лампы и вентиляторы можно закупить в большом количестве, а создать кожух из жести сложности не представляет. Себестоимость этого аппарата – около тысячи леев. Его можно установить в каждом классе. Рециркулятор – не панацея и не отменяет использование защитных масок, периодическое применение кварцевых ламп, дезинфекцию, соблюдение режима питания и другие меры, но их совокупность поможет создавать максимальную защиту.

Наталья Устюгова