Ковид-тревога

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О возврате режима чрезвычайного положения

Эпидемиологическая ситуация с каждым днём расстраивает нас всё больше и больше. Если весной многие за голову хватались, когда Минздрав приводил статистику инфицированных за день в 200 – 300 человек, то сейчас хоть не следи за данными – ниже тысячи заболевших в сутки почти не бывает. Специалисты предупреждают: будет ещё больше.

В очереди за койко-местом

Власти бесконечно обращаются к гражданам с просьбой беречься, не подвергать опасности своё здоровье – носить защитные маски, держать социальную дистанцию в 1– 1,5 метра. Но эти призывы почти не помогают. Немало граждан скептически относятся к коронавирусу и потому пренебрегают всеми предупреждениями и мерами безопасности.

Как показывают еженедельные отчёты Минздрава, лидирует по числу больных ковидом Кишинёв. В середине минувшей недели в социальных сетях появилось видео, на котором снята большая очередь из машин скорой помощи в ковид-центр на Moldexpo. Прибывающих пациентов так много, что медперсонал не успевает справляться с нагрузкой. Столичные власти бьют тревогу: скоро инфицированных, нуждающихся во врачебной помощи, некуда будет госпитализировать.

Представляя в конце прошлой недели на заседании муниципального совета эпидемиологическую картину в муниципии Кишинёв, замначальника управления здравоохранения Борис Гылкэ заявил, что из 1042 койко-мест, организованных для больных COVID–19, на 27 ноября были заняты 959. Из их числа 310 пациентов находились в тяжёлом состоянии, а 57 – в крайне тяжёлом. Глава управления сказал, что запланировано подготовить ещё несколько десятков коек в городских больницах. Но цифры каждый день меняются не в лучшую сторону, и это не может не тревожить.

– Если в октябре у каждого третьего человека, прошедшего тестирование, был подтверждён коронавирус, то теперь положительный результат почти у каждого второго, – заявил Б. Гылкэ.

Если в октябре у каждого третьего человека, прошедшего тестирование, был подтверждён коронавирус, то теперь положительный результат почти у каждого второго.

Положение обязывает

Ситуация вынуждает власти вновь объявлять чрезвычайное положение. По решению Национальной чрезвычайной комиссии в области здравоохранения эта мера введена с 30 ноября и пока продлена до 15 января 2021 года.

С режимом чрезвычайного положения возвращаются и некоторые ограничения. Так, под запретом остаются митинги, собрания и различные мероприятия с участием более 50 человек. Нельзя организовывать и проводить научные конференции, спортивные соревнования, олимпиады с физическим присутствием участников мероприятий. Вновь закроют двери для зрителей театры, кинотеатры, концертные залы и Дома культуры. Не следует рассчитывать и на проведение новогодних праздников в ночных клубах, барах, караоке. Деятельность всех этих заведений тоже запрещена чрезвычайной комиссией.

Запрещается работа предприятий общественного питания после 22:00. Однако при желании и имеющихся заказах в ночное время ресторанам и кафе разрешена доставка еды клиентам на дом.

Руководителям бюджетных и частных компаний рекомендовано ввести скользящий график выхода на работу сотрудников, чтобы избежать массового скопления пассажиров в общественном транспорте. Если нет острой необходимости физически присутствовать в офисе или на производстве, предлагается перевести трудоустроенных на дистанционку.

Если ещё неделю назад ношение масок в общественных местах было обязательным только для жителей Кишинёва, то теперь эта мера введена по всей республике. Прогулка в парке разрешена только группами не более трёх человек. Никаких игр на детских и спортивных площадках. Лицам старше 63 лет вновь рекомендуется ограничить передвижение по населённому пункту, появление в общественных местах без особой надобности. Выбор за каждым – уберечь себя или заболеть.

Анастасия Погодина