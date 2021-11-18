Ковид-рейды: экономические агенты оштрафованы более чем на миллион леев

Ковид-рейды: экономические агенты оштрафованы более чем на миллион леев

С 12 по 14 ноября офицеры Нацинспектората расследований и спецбригады “Фулджер” провели операцию “Каскад” с целью выявления антиковидных нарушений.

По данным пресс-службы ГИП, в рамках мероприятий были проверены 84 экономических агента, у 41 из них были выявлены нарушения. Это: неправильное ношение маски сотрудниками заведения, несоблюдение социальной дистанции, превышение разрешенного количества клиентов, работа сотрудников без сертификатов или тестов о вакцинации, допуск непривитых клиентов или без тестов ПЦР/антиген, непроведение термометрии при входе в заведение и т.д.

В связи с этим были выписаны штрафы на общую сумму около 1 022 000 леев.

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