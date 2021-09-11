Ковид-просвещение: мобильные бригады посетят ещё 6 районов страны

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Мобильные бригады по информированию населения о важности вакцинации посетят начиная со следующей недели районы Леова, Дрокия, Сынжерей, Глодяны, Тараклия и АТО Гагаузия. Всего в течение четырёх месяцев специалисты побывают в 24 населённых пунктах страны.

Первыми 6 районами с самым низким уровнем вакцинации, в которых побывали мобильные команды специалистов, стали: Штефан-Водэ, Новые Анены, Кагул, Бричаны, Кантемир, Фалешты и Ниспорены. Врачи мобильных групп посещали Центры здоровья, ходили от дома к дому, говорили с людьми о безопасности и эффективности вакцин, опровергая мифы и отвечая на все вопросы, связанные с иммунизацией, пишет ipn.md.

Кампания по информированию населения стартовала в начале августа и проводится в рамках проекта Всемирного банка “Экстренный ответ на COVID-19 в Республике Молдова”.

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