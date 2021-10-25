Ковид-нарушения: на выходных полиция проверила более 130 ресторанов и баров

Ковид-нарушения: на выходных полиция проверила более 130 ресторанов и баров

В выходные дни правоохранители проверили более 130 баров и около 170 мест отдыха. По итогам задокументировано 25 случаев несоблюдения правовых норм и составлено 59 протоколов о нарушении мер профилактики COVID-19.

За отчётный период стражи правопорядка проверили также 548 торговых точек, 87 рынков и 205 АЗС. По результатам выявлено ещё 25 нарушений.

Кроме того, в 110 населённых пунктах прошли мероприятия по информированию населения о риске заражения COVID-19. Было проверено 184 транспортных средства и 5 ночных клубов, а также свыше 1400 церквей и монастырей. По итогам было оформлено 59 протоколов за несоблюдение мер профилактики и борьбы с эпидемическими заболеваниями, пишет moldpres.md.

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