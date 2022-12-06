Коварный сгусток

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В чём опасность тромбоза?

Анна Шатохина

Внимание тромбообразованию врачи уделяют всегда. Именно этот фактор нередко становится причиной достаточно серьёзных проблем со здоровьем: от незначительных тромбозов мелких сосудов до смертельных исходов из-за закупорки крупных сосудов.

О том, что собой представляет тромбоз, в чём его опасность, как проявляется патология и когда превращается в смертельно опасный диагноз, «АиФ» рассказал врач-флеболог, сердечно-сосудистый хирург Илья Сорокваша.

«Тромбоз представляет собой патологическое состояние, при котором в сосудах формируются сгустки крови (тромбы). Они замедляют или даже полностью останавливают нормальное кровообращение. Из-за этого может появиться нехватка питания органов (ишемия), а она уже усугубляется такими серьёзными проблемами, как некроз тканей, гангрена, инфаркт головного мозга, сердца, тромбоэмболия лёгочной артерии», – говорит флеболог Сорокваша.

Причины развития патологии

Факторов, провоцирующих появление тромбоза, очень много, отмечает врач. Он предлагает рассмотреть главные причины согласно триаде Вирхова – самой распространённой теории о первичных нарушениях, которые провоцируют формирование тромбов.

Повреждение сосудистых стенок. Оно может возникнуть из-за травм, после оперативного вмешательства, перенесённой инфекции, вследствие подъёма тяжестей, после родов. Нарушение свертываемости крови. Этот фактор тоже имеет свои причины, и чаще всего они связаны с обменом веществ либо гормональным сбоем. Также нарушение может быть связано с генетически обусловленной патологией – тромбофилией. Застои крови. Появляются при продолжительной гиподинамии. Например, при сидячей работе, лечении переломов, параличах, длительных переездах.

Стоит выделить и отдельные заболевания. Сюда относятся опухоли, инсульт, сердечная недостаточность, системные васкулиты, атеросклероз, ожирение. Наличие этих болезней и состояний повышает вероятность появления патологии.

Зона риска

Не у каждого человека с упомянутыми проблемами обязательно появится тромбоз, подчёркивает специалист. Есть ещё окружающие факторы воздействия, способные запустить патологические процессы в сосудах. К ним относятся:

Курение – у курящих людей в основном появляется артериальный тромбоз. При этом в 2–3 раза чаще диагностируется проблема с ногами. Причина заключается в продолжительном спазме сосудов, которые питают артерии и вены.

– у курящих людей в основном появляется артериальный тромбоз. При этом в 2–3 раза чаще диагностируется проблема с ногами. Причина заключается в продолжительном спазме сосудов, которые питают артерии и вены. Диабет. Это заболевание провоцирует нарушения свойств стенок сосудов. Как правило, артериальных. В результате сахарный диабет увеличивает вероятность появления тромбов в 2–4 раза (хотя не является обязательной предпосылкой к этому). Помимо того, заболевание ухудшает прогнозы после хирургического лечения тромбоза. При диабете важно поддерживать уровень сахара в границах нормы.

Это заболевание провоцирует нарушения свойств стенок сосудов. Как правило, артериальных. В результате сахарный диабет увеличивает вероятность появления тромбов в 2–4 раза (хотя не является обязательной предпосылкой к этому). Помимо того, заболевание ухудшает прогнозы после хирургического лечения тромбоза. При диабете важно поддерживать уровень сахара в границах нормы. Нарушение жирового обмена – при повышении концентрации холестерина в крови увеличивается вероятность атеросклеротического поражения артерий. Соответственно – и тромбоза артерий.

– при повышении концентрации холестерина в крови увеличивается вероятность атеросклеротического поражения артерий. Соответственно – и тромбоза артерий. Стресс – это состояние способствует выработке гормона кортизола. Он провоцирует продолжительный спазм артерий, из-за чего ухудшается циркуляция крови.

«Практика показывает, что в зоне риска находятся также люди старше 60 лет. Пациентам в этом возрасте я рекомендую уделять больше внимания здоровью и исключить из жизни вредные факторы», – отмечает Илья Сорокваша.

Признаки патологии

Артериальный тромбоз проявляется такими симптомами:

внезапная боль, которая локализуется на одном участке и постепенно распространяется на соседние;

онемение конечностей;

одышка;

нарушения сердечного ритма;

головокружение и расстройство речи.

Для венозного тромбоза характерны:

сильная боль в месте поражения;

отёчность, чувство распирания в поражённой конечности;

изменение цвета кожного покрова поражённой конечности;

появление плотного, болезненного тяжа по ходу поверхностных вен.

Если вы обнаружили такие симптомы, обязательно запишитесь на приём. Чем раньше начнётся лечение, тем проще будет устранить патологию.

Диагностика и лечение

Чтобы выявить патологию у пациента, назначается ультразвуковое ангиосканирование, говорит флеболог. Если нет возможности провести такую процедуру, можно выполнить диагностику специальными пробами:

Маршевая. Пациенту накладывается эластичный бинт на участок от пальцев нижних конечностей до паха и оставляется на пару минут. Если тромбоз есть, появятся распирающие боли в икроножной части. Опитца-Раминеса. На участке выше колена накладывается манжета тонометра. Если начать её качать, больной тромбозом почувствует нарастание болевых ощущений. Мозеса. Голень сдавливается впереди и сзади, а потом – по бокам. Тромбоз подтверждается тогда, когда у пациента болевые ощущения возникают лишь в первом случае. Симптом Хоманса. Пациент ложится на спину, немного сгибает ноги в коленях. Затем выполняется сгибание его стопы. Если появляется неприятное ощущение, это указывает на острый тромбоз.

Лечение назначается с учётом тяжести протекания патологии. Возможна консервативная терапия медикаментами, говорит Илья Сорокваша.

«Однако при малейшем подозрении на возможную неэффективность консервативных методов лечения необходима незамедлительная госпитализация в специализированный стационар», – говорит хирург.

Профилактика

Профилактические действия состоят в улучшении циркуляции крови в конечностях. Для этого настоятельно рекомендуется:

поддерживать в нормальных пределах артериальное давление, показатели холестерина и глюкозы;

периодически обследовать сердечно-сосудистую систему;

больше гулять пешком;

уменьшить потребление соли;

добавить в рацион больше продуктов с клетчаткой и витаминами Е, Р.

«Разумеется, нужно также отказаться от вредных привычек. Если уделять внимание своему здоровью, получится избежать развития тромбоза», – говорит Илья Сорокваша.

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Что нужно знать о тромбах

Факт № 1. Тромбоз до поры может быть бессимптомным

Чаще всего при тромбозе поражаются ноги. Человек при этом может испытывать чувство тяжести, распирающей боли по ходу вены. Нога отекает и увеличивается в размере, кожа краснеет или становится синюшной. В общем, пропустить такое сложно.

Однако тромбозы бывают и в других местах, в том числе в глубоких венах. Во многих случаях болезнь протекает бессимптомно, и люди даже не догадываются о формирующихся у них тромбах. Единственное спасение – профилактика.

Факт № 2. Операции, травмы и авиаперелёты сгущают кровь

В случае травм и хирургических вмешательств организму приходится сгущать кровь, чтобы залатать повреждённый сосуд и предупредить кровопотерю. А густая кровь – это риск тромбообразования. Особенно если травмы тяжёлые, а реабилитация длительная.

Тромбозу также способствует венозный застой, который может возникнуть при сидячем образе жизни, частых авиаперелётах, длительных переездах в автобусе или автомобиле.

Если предстоит долгий перелёт, по возможности не берите билет у окна, иначе большую часть путешествия вы проведёте неподвижно. Садитесь у прохода – волей-неволей придётся вставать, пропуская соседей. Тем самым вы разгоните кровь, снизив риск тромбообразования.

Факт № 3. Некоторые болезни провоцируют образование тромбов

Среди них – лишний вес (при серьёзном ожирении вероятность образования тромба возрастает в 5 раз), ишемическая болезнь сердца, гипертония, варикозное расширение вен, нарушение обмена веществ, гормональные изменения, связанные с беременностью и приёмом оральных контрацептивов.

Кроме того, тромбозы отмечаются у 15% онкобольных. Это связано с тем, что опухоли выделяют особые вещества – прокоагулянты, способствующие формированию тромбов. Вероятность тромбозов увеличивает и противоопухолевая терапия, поэтому онкобольные должны получать препараты для лечения и профилактики тромбоэмболии.

Факт № 4. Вредные привычки действительно вредят

Доказано, что тромбы у любителей сигарет появляются в 3 раза чаще, чем у некурящих. Поэтому, если вы ещё не бросили курить, бросайте! От других вредностей – алкоголя, копчёной, острой и солёной пищи – тоже лучше отказаться. Всё это увеличивает вязкость крови.

Факт № 5. Дефицит жидкости – причина тромбоза

Если есть предрасположенность, тромб может появиться даже из-за элементарной нехватки воды в организме. Поэтому больше пейте! Если нет медицинских противопоказаний, например проблем с почками, суточная норма жидкости – 1,5–2 л. Утром – стакан воды, на ночь – стакан воды и по стакану воды между приёмами пищи в течение дня.

Факт № 6. Движение – жизнь

Изматывающие тренировки для профилактики тромбоза не показаны, зато умеренная нагрузка – утренняя зарядка, ходьба, плавание – только на пользу. Старайтесь больше двигаться и на работе – чаще меняйте позу, вставайте с места, прогуливайтесь по коридору.