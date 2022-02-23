Космический проект

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О том, как молдаване осваивают Вселенную

У Республики Молдова будет в космосе свой собственный наноспутник. С его помощью можно будет собирать данные об уровне радиации и концентрации газа в невесомости.

Сбывшаяся мечта

Спутник создала группа студентов и преподавателей Технического университета Молдовы. Об этом сенсационном событии в минувшую пятницу, 18 февраля, на пресс-конференции рассказали представители администрации ТУМ.

Ректор Технического университета, профессор, доктор-хабилитат Виорел Бостан подчеркнул, что мечта разработать и собрать свой собственный наноспутник силами студентов и педагогов была у руководства вуза давно. 12 лет назад началось движение к этой заветной мечте. В 2008 году, когда ТУМ возглавлял Ион Бостан, родилась идея создать Национальный центр космических технологий, чтобы на его базе собрать свой спутник и проводить различные исследования. Как отметил ректор ТУМ, в советские времена Политехнический институт привлекался к реализации ряда проектов, проводились различные исследования, в том числе и в области освоения космического пространства. Поэтому хотелось продолжить разработки в этой области и сегодня.

Бывший ректор Технического университета академик Ион Бостан отметил, что Национальный центр космических технологий они хотели создать, чтобы привлечь студентов к научным исследованиям.

– Технический университет во времена СССР принимал участие в разработке техники, необходимой при полётах в космос, – рассказывает И. Бостан. – Студент механического факультета Леонид Шакун работал над проектом по разработке фабрики по производству альбумина как пищи для космонавтов в условиях невесомости. Кстати, сегодня эта фабрика экспонируется в Национальном центре космических технологий. У студента Шакуна были золотые руки, но не хватало теоретических знаний, к тому же он учился заочно. Он работал в лаборатории академика Попушоя в Академии наук, а мы, молодые сотрудники департамента, его консультировали. Помимо этой фабрики, у нас ещё было несколько работ в области космических исследований.

По словам И. Бостана, в 2009 году ТУМ получил 1,2 млн леев на разработку спутника, который в качестве экспоната сегодня тоже выставлен в Национальном центре космических технологий.

– Разработанный тогда студентами и преподавателями спутник был большего размера, чем нынешний, весил 12 кг, – отметил бывший ректор ТУМ. – Но с его запуском возникла проблема. Чтобы запустить такой спутник в космическое пространство, нужно было около €250 млн. Этих денег у университета не было, а из госбюджета их даже не имело смысла запрашивать. Этот прототип мы надеемся обновить и также предложить для запуска в космос.

За 10 лет деятельности Национального центра космических технологий было израсходовано 10 млн леев, включая затраты на зарплаты, оборудование, создание инфраструктуры, разработку спутника.

На последней десятиметровке

В 2010 году Национальный центр космических технологий на базе ТУМ всё-таки был открыт. А в 2019 году вуз смог выиграть проект на разработку собственного наноспутника и исполнить свою давнюю мечту.

– В 2019 году ТУМ выиграл конкурс, финансируемый Национальным космическим агентством Японии и Службой космических исследований ООН из Вены, – сказал ректор ТУМ В. Бостан. – Мы выиграли конкурс, проводимый среди университетов развивающихся стран для облегчения вывода космических объектов на орбиту, стали частью большого проекта Национального космического агентства Японии. В течение последних двух лет мы разработали концепцию, создали структуру, провели все необходимые тестирования, несколько исследований, прошли все согласования, чтобы наш спутник получил одобрение для запуска в космос.

В разработке наноспутника были задействованы студенты, педагогические кадры из многих областей. Средний возраст работающих в центре – до 30 лет. За 10 лет деятельности Национального центра космических технологий было израсходовано 10 млн леев, включая затраты на зарплаты, оборудование, создание инфраструктуры, разработку спутника. В эти 10 млн вошли и средства, полученные на исследования за счёт государственной программы, и собственные доходы ТУМ.

– Проект был сложный, реализовывался в несколько этапов, мы создали техническую инфраструктуру для спутниковой связи с нуля, – подчеркнул В. Бостан. – Во многом нам помогли коллеги из Института космических исследований Румынии, а также Румынского агентства космических дел. Было понимание со стороны правительств, министров. И сегодня с огромным удовольствием и гордостью хочу сказать, что космическая программа Республики Молдова – на последней десятиметровке. В ближайшие дни спутник, собранный в ТУМ, будет транспортирован в Национальное космическое агентство Японии, которое обеспечит переправку устройства в США.

Миссия выполнима

Вице-директор Национального центра космических технологий Николай Секриеру рассказал, что на протяжении двух лет они работали над очень сложным объектом. В центре проводились семинары, дискуссии, что дало возможность команде разработчиков накопить бесценный опыт, который был применён при создании наноспутника.

– Согласно условиям, для участия в конкурсе нужно было разработать что-то новое, что было бы интересно и другим университетам, – сказал Н. Секриеру. – Мы придумали серию технологических испытательных миссий образовательного характера, а также специальную исследовательскую миссию с изучением наносенсоров в условиях космического излучения. Таким образом нам удалось выиграть проект. После того как были составлены документы, мы определили, что можем сделать сами, а что предстоит купить. Мы первыми открыли реестр космических объектов в Республике Молдова.

Вице-директор НЦКТ рассказал и о некоторых технических аспектах спутника TUMnanoSAT. Он построен по стандарту CubeSat 1U и представляет собой куб с ребром 10 см и весом 1,150 кг. Он будет выполнять две миссии: образовательную: а) тестирование датчиков подсистемы определения ориентации спутника (магнитометры, микрогироскопы, солнечные датчики) для оптимизации алгоритмов управления ориентацией; б) разработку эффективной подсистемы связи «спутник – наземная станция»; в) тестирование системы электроснабжения солнечной энергией для получения оптимальных способов распределения накопленной энергии; исследовательскую: а) изучение функциональности и поведения наносенсоров в условиях виртуального пространства; б) проверку надёжности электронных компонентов в условиях космического излучения.

Запуск наноспутника TUMnanoSAT будет проходить в четыре этапа. Сначала его передадут в Космический центр Tsukuba (JAXA) для окончательного тестирования и проверки. Там спутник будет интегрирован в орбитальную пусковую установку JSSOD (JEM Small Satellite Orbital Deployer). Далее состоится транспортировка спутника в центр запуска (скорее всего, в США). После этого произойдёт запуск TUMnanoSAT Международной космической станцией (в настоящее время запланирован запуск SpaceX-25 (Falcon 9), но окончательного подтверждения ещё нет).

По словам ректора ТУМ В. Бостана, продолжительность пребывания спутника на орбите – 1,5–2 года. В этот период ТУМ сможет брать все данные со спутника, мониторить его эволюцию и продолжать свои исследования. Данный проект оказывает огромное влияние на повышение качества инженерных исследований, основанных на современных космических технологиях, даёт возможность привлекать молодых студентов к участию в научных исследованиях в области освоения космоса и интегрирует Республику Молдова в сообщество стран, разрабатывающих космические технологии.

Мнение Гайбу

Время интеллектуальных услуг

Мы с большим интересом будем наблюдать за развитием событий, потому что это уникальное явление для Республики Молдова. Мы, как страна, можно сказать, идём правильным путём. Мы обладаем способностями разрабатывать технологии, у нас есть возможности проводить очень хорошие практические исследования. Именно на это направление Министерство экономики хочет направить часть ресурсов и оказывать поддержку. В рамках проекта USAID, по которому недавно был подписан контракт (его бюджет более $30 млн), мы планируем развивать инновационные платформы по разным аспектам, в том числе и в области разработки и внедрения технологий, проведения исследований в этой области, чтобы преобразовывать эти навыки и знания в добавленную стоимость для экономики.

В этот кризисный период сложно выделять в достаточном объёме финансы, но мы работаем с международными партнёрами и убеждены, что найдём необходимые средства для запуска новой программы. Через неё мы будем поддерживать инновации, чтобы создавать новые продукты и услуги, которые будут масштабными не только на уровне страны, региона, но и на международном. Мы должны понимать, что на международном уровне всё меняется – уже другие приоритеты и факторы роста, не только продукты и товары. Сектор интеллектуальных услуг находится в постоянном росте. Это новое направление, на которое следует ориентировать и нашу молодёжь, если мы хотим роста зарплат. В таком случае мы сможем приглашать инвесторов, которые будут нанимать наших специалистов и платить эти зарплаты. Надеюсь, что космические разработки станут нашей визитной карточкой, чтобы Молдову узнавали не только по тому, что в нашей стране производится вино, но и по тому, что мы способны запускать спутники в космос.

Серджиу Гайбу,

министр экономики

Любовь Чегаровская