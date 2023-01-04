Косметолог рассказала, как улучшить внешний вид после праздников

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Как быстро улучшить внешний вид после празднования Нового года, рассказала главный врач Московского центра дерматовенерологии и косметологии Ольга Жукова.

По словам специалиста, освежить лицо и убрать отёчность помогут косметические маски. Они могут содержать гиалуроновую кислоту, глицерин, различные виды ароматических и цветочных масел, сыворотки, а также муцин.

Также улучшить внешний вид можно с помощью лёгкого лимфодренажного массажа. Он способен снять головную боль, расслабить мышцы, убрать отёчность и значительно улучшить внешний вид.

Кроме того, как отметила косметолог, в качестве «скорой помощи» можно использовать замороженные отвары разных трав: календулы, мелиссы, шалфея, ромашки, полыни или коры дуба.

Существуют и превентивные меры – за полчаса до застолья можно выпить любой сорбент. Он поможет нейтрализовать негативное влияние алкоголя и тяжёлой пищи, пишет mir24.tv.

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