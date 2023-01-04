Косметолог рассказала, как улучшить внешний вид после праздников

Косметолог рассказала, как улучшить внешний вид после праздников

Как быстро улучшить внешний вид после празднования Нового года, рассказала главный врач Московского центра дерматовенерологии и косметологии Ольга Жукова.

По словам специалиста, освежить лицо и убрать отёчность помогут косметические маски. Они могут содержать гиалуроновую кислоту, глицерин, различные виды ароматических и цветочных масел, сыворотки, а также муцин.

Также улучшить внешний вид можно с помощью лёгкого лимфодренажного массажа. Он способен снять головную боль, расслабить мышцы, убрать отёчность и значительно улучшить внешний вид.

Кроме того, как отметила косметолог, в качестве «скорой помощи» можно использовать замороженные отвары разных трав: календулы, мелиссы, шалфея, ромашки, полыни или коры дуба.

Существуют и превентивные меры – за полчаса до застолья можно выпить любой сорбент. Он поможет нейтрализовать негативное влияние алкоголя и тяжёлой пищи, пишет mir24.tv.

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