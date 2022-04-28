Кошелёк и телефон: полицейские нашли и вернули гражданам потерянные ими вещи

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Полицейские нашли и вернули женщине и ребёнку потерянные ими на улице ценные вещи.

Так, во время патрулирования улиц сотрудники полиции обнаружили на проезжей части кошелёк, в котором находились документы, деньги и банковские карты. Во втором случае в одном из столичных парков был найден телефон. Хозяев быстро нашли и вернули им утерянное имущество, сообщает пресс-служба ГИП.

Граждан призывают внимательнее следить за своими вещами и обращаться в полицию в случае их пропажи.

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