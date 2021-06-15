Коррупционеры в списке ПДС: социалисты представили новые данные о кандидатах в депутаты партии Санду (ВИДЕО)

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Кандидаты ПДС в депутаты Валентина Маник, Зинаида Попа и Петру Пуцунтикэ были замешаны в коррупционных деяниях, когда занимали руководящие посты в местных органах власти. Об этом на брифинге для прессы рассказала депутат Партии социалистов Алла Дарованная.

Так, отметила она, Валентина Маник, представленная в списке ПДС под номером 18, будучи главой Управления финансов Районного совета Хынчешт, пыталась сфальсифицировать данные в проекте местного бюджета. О нарушении сообщил временно исполнявший обязанности секретаря Районного совета. Он рассказал, что Маник настаивала на внесении изменений в документ, несмотря на то, что он к тому времени уже был принят.

Вопросы есть и к Зинаиде Попа – она 67-я в списке ПДС. Попа – не только муниципальный советник партии “Действие и солидарность”, но и супруга главы Службы государственной охраны Василе Попа, назначенного на эту должность Майей Санду. Пресса писала, что не так давно Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве провело обыски в трёх крестьянских хозяйствах, получивших от государства субвенции на сумму свыше 4 млн леев. Кандидат ПДС имеет к ним непосредственное отношение.

В деле об уклонении от уплаты налогов на 5 млн леев замешан кандидат ПДС под номером 71 Петру Пуцунтикэ. СМИ писали, что Пуцунтикэ прибегнул к связям с прокуратурой, чтобы замять это дело. Известно также, что в 1994 году он подделал документы, чтобы получить кредит.

Вышеперечисленные сведения были собраны из публикаций в прессе, отметила Алла Дарованная. Депутат ПСРМ призвала компетентные органы ознакомиться с данной информацией и принять соответствующие решения. Она также подчеркнула, что Партия социалистов направит запросы по этому поводу в уполномоченные структуры.

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