Корреспондента РИА Новости не пустили в Молдову

Его отвезли к самолету в выделенном автобусе, отдельно от остальных пассажиров. Документы репортёра, по его словам, были запечатаны в конверт и переданы экипажу, который вернёт их только после посадки в Стамбуле. Корреспондент уже вылетел.

В пятницу стало известно, что власти Молдовы также не пустили в страну оператора и корреспондента “Известий”. Операторы было отказано из-за “отсутствия обратных билетов”, а корреспондента обвинили в планах поездки на Украину. В Пограничной полиции РМ заявили, что причиной отказа во въезде во всех случаях стало “несоблюдение законных условий, необходимых для разрешения пересечения молдавской границы”.

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