Корова наплакала

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О том, почему Молдова не может обеспечить себя молочными продуктами

Уже который год животноводство Молдовы находится в глубоком кризисе. Поголовье крупного рогатого скота неумолимо падает. Сейчас коров у нас даже меньше, чем сто лет назад. Разные правительства периодически озвучивали программы по развитию этой отрасли, но лучше не стало.

Пусти импорт в страну…

Если верить статистике, то в 1916 году на территории страны насчитывалось 226 тыс. голов крупного рогатого скота (КРС). Пик роста животноводства пришёлся на 1981 год – 436 тысяч. Сколько сейчас – однозначно сказать сложно. По некоторым показателям, фигурирующим в СМИ, в 2020 году в Молдове содержалась только 81 тыс. коров. По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA), в настоящее время в РМ насчитывается 199 животноводческих хозяйств, содержащих крупный рогатый скот и имеющих санитарно-ветеринарную авторизацию. На 2020 год в реестре животных было зарегистрировано 159 145 голов КРС, в том числе дойных коров.

Сколько каждая корова способна дать молока, статистике неведомо, поскольку около каждой бурёнушки счётчик не поставишь. Ясно одно – молочными продуктами мы себя не обеспечиваем. По данным Агентства по инвестициям, в Молдове производство молока сократилось с 485 тыс. тонн в 2017-м до 367 тыс. тонн в 2019 году. Ежегодно закупается ещё порядка 160 тыс. тонн. Это значит, что молдаване инвестируют в производство молока за рубежом около $60 млн. В 2017 году импорт молочной продукции в натуральных показателях превысил экспорт примерно в 12 раз. И ситуация не улучшилась. Мы великодушно впустили импорт, который сейчас вытесняет местную продукцию.

Как уточнила исполнительный директор Национальной ассоциации производителей молока и молочных продуктов Каролина Линте, тенденция вытеснения местного молока с полок молдавских магазинов теперь уже не только аналогичной продукцией из Украины, но и из стран Европейского союза сохраняется. По импорту молочных продуктов в Молдову лидируют Украина, Румыния и Польша.

– Украина лидирует, потому что производственные мощности РМ несравнимо меньше. Хочу напомнить, что в конечном итоге стоимость молочных продуктов зависит от того, сколько ты произвёл, – поясняет Каролина Линте. – Традиционно за Молдовой закреплены свежие кисломолочные продукты, у которых срок годности не более 5 – 7 дней. Однако для оздоровления и восстановления отечественного молочного сектора необходимы более серьёзные шаги со стороны государства.

В Молдове часто мусолится вопрос импорта молока, а необходимо обратить внимание на первоначальную проблему – производство на территории страны. Это очень финансово ёмкий и длительный процесс, поэтому он неинтересен.

Назад в девяностые

Эти «серьёзные» шаги уже были намечены, даже озвучены и пропечатаны в Monitorul Oficial. Фермерам пообещали, что на каждую дойную корову они получат по 7 тыс. леев, а если животное племенное, то добавят ещё 50% от указанной суммы. На каждую тёлочку до года полагалась выплата в

5 тыс. леев.

– Согласно регламенту, мы должны были получить эти деньги ещё около четырёх месяцев назад, но, думаю, они частично потрачены на проведение выборов, – предполагает руководитель хозяйства по выращиванию крупного рогатого скота Вячеслав Кэпэцина (Оргеевский район). – Но все молчат, несмотря на то что солярка подорожала, мало того – стала дефицитным товаром. Я перечислил деньги одному из поставщиков топлива, ждал два дня – солярки не было. Обратился к другому поставщику. Привезли ночью, образовалась очередь. Невольно вспомнилось начало 90-х, когда всё было по талонам. Вот они и наступили «хорошие времена», обещанные Санду. Теперь мы даже не уверены, что нам выплатят обещанные деньги. А ведь есть фермеры, которые под это дело взяли кредиты и закупили животных. Что им теперь делать и с кредитами, и с коровами?

В хозяйстве Вячеслава Кэпэцина 100 дойных коров. Деньги, которые обещало государство, в частности предназначались для закупки комбикормов. И если бы власти действительно оказывали помощь животноводству, мы бы смогли обеспечить себя добротным молоком и мясом. Животноводы уверены в качестве своей продукции, а что происходит на молочных комбинатах – вне их компетенции.

Копеечный товар

У фермеров заводы покупают молоко по 6–7 леев за литр, а у крестьян базовая закупочная цена – всего около 3,75 – 4 лея. За повышенную жирность немного доплачивают. Вместе с тем именно сельские жители сдают на переработку более 90% молока. Как утверждают специалисты Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, для того чтобы продавать молоко в качестве сырья, животное должно быть идентифицировано в соответствии с требованиями законодательства РМ, иметь паспорт, который содержит необходимые данные о вакцинации и ветеринарных обследованиях.

– У нас в семье всегда были коровы, сейчас одна, потому что тяжело содержать, – рассказывает пенсионерка из Рышканского района Раиса Викнянская. – В прошлом году корма высохли, пришлось покупать. Сами от чего-то отказывались, ведь животному не объяснишь, почему его морят голодом. В нынешнем сезоне хорошо пошла и люцерна, и трава, но только скосили – нагрянули ливни. Опять потери. Если посчитать, сколько тратим на корма и сколько получаем от сдачи молока, то выходит, что мы в убытке. Просто от продажи молока мы регулярно получаем те гроши, которые необходимы для оплаты за газ, электроэнергию, дрова и т. д. Конечно, если бы государство могло поддержать сельских жителей, которые содержат коров и сдают молоко, поголовье бы немного увеличилось. Но проблема в том, что сокращается население. Люди в сёлах стареют и умирают.

Эксперты считают, что возродить животноводство можно только путём создания животноводческих комплексов. То есть фактически вернуться к тому, что мы так успешно разрушили. Но создавать всегда сложнее и дороже, тем более – с нуля.

Комментарий

Живой продукт

Мария Акбаш, директор ООО Oloi pak:

– Мы не можем утверждать, что привозная молочная продукция хуже или лучше отечественной, но однозначно – местная более полезная. У нас нет технологий консервирования молока, мы используем традиционные методы. Наш продукт живой, не стерилизованный. В Молдове часто мусолится вопрос импорта молока, а необходимо обратить внимание на первоначальную проблему – производство на территории страны. Это очень финансово ёмкий и длительный процесс, поэтому он неинтересен, однако появление новых ферм – это дополнительные рабочие места, налоги. Создание кормовой базы поможет улучшить севооборот, плюс органические удобрения. Как итог – получение качественного молока. Сейчас данную ношу тянет частный сектор, однако это не выход. Фермы могут быть рентабельными, но надо им помочь встать на ноги.

Мнение Котича

Проверка на молочность

Ежегодно ANSA утверждает план мониторинга продуктов животного происхождения, поставляемых на местный рынок, как внутреннего производства, так и импортируемые в страну. Следуя утверждённому плану, ANSA ежегодно отбирает пробы импортируемых молочных продуктов для лабораторных исследований. Среди проверяемых показателей качества – содержание белка, жиров, влаги и ряд других, а показателей безопасности – микробиологический анализ и исследования на содержание веществ, опасных для здоровья потребителей. В 2020 году несоответствия выявлены как у импортных, так и у отечественных молочных продуктов. В молочной продукции внутреннего рынка зарегистрировано 22 несоответствия, в том числе по показателям качества (содержание посторонних жиров, количество влаги, кислотность, количество жира) и по микробиологическим показателям. Также были выявлены несоответствия при мониторинге импортных молочных продуктов, при этом было зарегистрировано четыре случая, которые касаются показателей качества (постороннего содержания жира) и микробиологических показателей. В 2021 году было выявлено четыре несоответствия молочной продукции, производимой в РМ, по показателям качества (количество белка, соли, влажности).

Недавно наше агентство решило проблему транзита молочной продукции, в частности мороженого, через страны ЕС. Для этого были проведены переговоры с Европейской комиссией и её ответственными службами. Мы получили подтверждение, что гарантии, предоставленные ANSA, были достаточными и что из-за неблагоприятной пандемической ситуации с COVID-19 комиссия даёт нам право проверять предприятия по производству и переработке молочных продуктов и подготовить список тех, кто отвечает требованиям экспорта в ЕС. Агентство через свои территориальные подразделения уже запустило процесс принятия заявок от экономических агентов, заинтересованных в экспорте.

Владислав Котич,

генеральный директор

Национального агентства по безопасности пищевых продуктов

Наталья Устюгова