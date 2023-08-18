Короткое замыкание: в Бендерах сгорела времянка

Короткое замыкание: в Бендерах сгорела времянка

В пожарную часть поступило сообщение о том, что на улице горит бытовка дворников.

На место происшествия выехали два пожарных расчёта. На тушение постройки площадью 50 квадратных метров понадобилось 15 минут, пишет mvdpmr.org.

Инспекторы установили: причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Обстоятельства инцидента выясняются.

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