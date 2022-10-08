Короткое замыкание стало причиной пожара в Тирасполе

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В пятницу на пульт Тираспольской пожарной части поступил звонок: по улице Советской горят три сарая под одной кровлей. На место выехали два пожарных расчёта.

Менее 30 минут огнеборцам потребовалось на ликвидацию пожара. Огнём повреждена крыша сараев, два помещения выгорели полностью, ещё одно закопчено. Площадь горения составила около 30 квадратных метров. Благодаря оперативной работе удалось предотвратить распространение огня на соседскую беседку, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Инспектором выявлено: причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

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