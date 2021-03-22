Короткое замыкание стало причиной пожара: в частном доме загорелась летняя кухня

Короткое замыкание стало причиной пожара: в частном доме загорелась летняя кухня

В частном доме в Бендерах загорелась летняя кухня. Огонь на чердаке увидели соседи, они же вызвали пожарных. 

В момент происшествия в доме никого не было, пишет mvdpmr.org. За день до пожара приезжали дети хозяйки, но вскоре разъехались.

Пламя полностью уничтожило летнюю кухню и повредило часть кровли жилого дома. Причиной, как выяснили специалисты, стало короткое замыкание электропроводки.

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