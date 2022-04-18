Короткое замыкание стало причиной крупного пожара в Тирасполе

Короткое замыкание стало причиной крупного пожара в Тирасполе

В понедельник утром на улице 95 Молдавской дивизии загорелся частный дом. Подозрительные хлопки на чердаке, а затем и дым обнаружил 16-летний сын хозяйки. Парень вызвал экстренную службу.

Огнём была полностью охвачена кровля. Два пожарных расчёта в течение 4 минут локализовали пламя. Дом удалось уберечь от огня. Инспектор рассматривает версию короткого замыкания электропроводки, сообщает МВД Приднестровья.

На чердаке было обнаружено множество скрученных электропроводов. Возможно, они и стали причиной возгорания. Разбирательство продолжается.

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