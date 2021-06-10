Короткое замыкание стало причиной крупного пожара

Короткое замыкание стало причиной крупного пожара

Яркое пламя из-под крыши заметили соседи, начали стучать в дверь и помогли выйти ни о чём не подозревавшим престарелым супругам.

В ликвидации возгорания были задействованы два пожарных расчёта из Тирасполя и один из Слободзеи. Почти час понадобился огнеборцам, чтобы локализовать огонь, столько же ушло на завершение ликвидации. Причина пожара – короткое замыкание старой электропроводки, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Как пояснил хозяин дома, проблемы с электричеством начались незадолго до случившегося. Мужчина планировал заменить электропроводку, но не успел. Последствия пожара – 200 кв.м. сгоревшей кровли.

В результате пожара никто не пострадал. Материальный ущерб устанавливается.

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