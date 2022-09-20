Короткое замыкание стало причиной крупного пожара в Рыбнице

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Инцидент произошёл в частном доме в селе Гидирим Рыбницкого района.

В 5 утра многодетную семью разбудил хлопок, раздавшийся из ванной комнаты. Через несколько мгновений хозяин дома увидел огонь и позвонил в пожарную службу, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Пламя мгновенно охватило 15 квадратных метров. На тушение выехал пожарный расчёт. Огнеборцам потребовалось 3 минуты на локализацию и ещё 18 минут на ликвидацию возгорания.

Полностью сгорели стиральная машина, холодильник, бойлер и микроволновая печь. Частично повреждена кровля и электропроводка. Закопчены стены в доме.

Инспектор выяснил: причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. Стиральная машина была включена в сеть через временную электропроводку. Это и привело к короткому замыканию.

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