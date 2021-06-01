Короткое замыкание стало причиной крупного пожара в частном доме

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Инцидент произошёл в селе Незавертайловка.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, произошло короткое замыкание электропроводки. Под шиферной крышей горел камыш. Сильный дым увидел работник газовой службы, проверявший оборудование неподалёку. Когда мужчина убедился, что владельцев нет, вызвал пожарную службу.

Специалисты сбили пламя спустя десять минут с момента прибытия. На завершение ликвидации возгорания ушло более двух часов. К счастью, никто не пострадал.

Огонь успел уничтожить всю кровлю. Пожарным удалось избежать обрушения потолочного перекрытия и сохранить жилую часть дома. Материальный ущерб, причинённый 52-летнему владельцу жилья, составил 50 тысяч приднестровских рублей.

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