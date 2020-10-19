Короткое замыкание спровоцировало пожар в квартире

Короткое замыкание спровоцировало пожар в квартире

Инцидент произошёл в Бендерах. Жильцы рассказали, что незадолго до случившегося они проводили уборку, пылесосили, после в одной из комнат обнаружили пламя. Сначала пытались справиться собственными силами, но не сумели. 

Прибывшие на место ЧП пожарные ликвидировали воспламенение в течение 15 минут. В результате сгорела комната, закопчены стены. Из-за высокой температуры оплавились пластиковые полимерные трубы и стали течь. Специалисты перекрыли подачу горячей воды до полного устранения неполадок.

Пострадавших нет. Проводится разбирательство, пишет mvdpmr.org.

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