Короткое замыкание привело к пожару в многоэтажке в Рыбнице

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В квартире рыбничан случился пожар.

В комнате погас свет. Жилец проверил автоматы защиты от короткого замыкания: они были выключены. Предположив, что кто-то мог пошутить, он включил их снова. В тот момент в соседней комнате послышался треск и появилось пламя из розетки.

Домочадцы вызвали пожарных. Площадь возгорания составила 12 кв. м. Пострадавших нет, передаёт mvdpmr.org.

Из-за высокой температуры лопнула теплонесущая труба. Горячая вода залила комнату и помещения в четырёх соседних квартирах. Работникам аварийной службы пришлось перекрыть подачу горячей воды: до окончания ремонтных работ жильцы 10 квартир оставались без тепла.

Как основную версию возгорания специалисты рассматривают короткое замыкание электропроводки.

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