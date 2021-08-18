Короткая память: что говорила Санду об участии военных в параде ко Дню Победы (ВИДЕО)

Короткая память: что говорила Санду об участии военных в параде ко Дню Победы (ВИДЕО)

Майя Санду, по указу которой 27 августа в Кишинёве пройдёт военный парад, всего несколько месяцев назад выступала против участия солдат в параде по случаю Дня Победы, “чтобы не ставить под угрозу их здоровье”. 

– На парад никто не поедет. В прошлом году здоровье молодых людей поставили под угрозу, – говорила она, имея в виду Парад Победы в Москве, в котором в 2020 году по инициативе Игоря Додона приняли участие молдавские военные. 

Ранее мы писали, что министр обороны РМ Анатолие Носатый не видит проблемы в том, что кто-то из участников военного парада 27 августа заболеет коронавирусом. На этот  случай, отметил он, есть “резерв”.

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