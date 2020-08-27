Коронавирус в Украине: за сутки скончалось рекордное количество пациентов

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За последние сутки в соседней стране было зафиксировано 1 974 случаев коронавируса. 49 больных скончались – это антирекорд за всё время пандемии в Украине.

Всего в соседней стране было зарегистрировано 112 059 случаев коронавируса. Вылечить от COVID-19 удалось 54 217 инфицированных (763 за последние сутки).

Напомним: из-за коронавируса правительство Украины закрывает до конца сентября въезд в страну для иностранцев.

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