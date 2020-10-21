Коронавирус в Украине: снова 2 новых антирекорда

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За минувшие сутки коронавирус в соседней стране обнаружили у 6 719 человек. Это новый антирекорд по количеству инфицированных за 24 часа.

Также второй день подряд фиксируют антирекорд по количеству летальных случаев – скончался 141 пациент. Днём ранее, пишет nv.ua, умерло 113 пациентов с COVID-19.

За всё время пандемии коронавирусом в Украине заболело 315 826 человек. Из них 132 219 выздоровели, 5 927 скончались.

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