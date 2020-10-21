Коронавирус в Украине: снова 2 новых антирекорда

Коронавирус в Украине: снова 2 новых антирекорда

За минувшие сутки коронавирус в соседней стране обнаружили у 6 719 человек. Это новый антирекорд по количеству инфицированных за 24 часа.

Также второй день подряд фиксируют антирекорд по количеству летальных случаев – скончался 141 пациент. Днём ранее, пишет nv.ua, умерло 113 пациентов с COVID-19.

За всё время пандемии коронавирусом в Украине заболело 315 826 человек. Из них 132 219 выздоровели, 5 927 скончались.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md