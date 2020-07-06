Коронавирус в Украине: число новых случаев снижается

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В соседней стране снизилось число новых случаев коронавируса, выявленных за последние сутки.

Как пишет lenta.ru, количество лабораторно подтверждённых заражений за 24 часа составило 543. 327 пациентов выздоровели, 13 скончались.

Для сравнения, днём ранее сообщалось о 823 новых случаях заражения коронавирусом. 4 июля было выявлено 914 случаев, 3 июля — 876. Антирекорд был зафиксирован 26 июня — 1 109 заразившихся.

Всего с начала пандемии в Украине зарегистрировано 49 043 заболевших. Выздоровели 21 703 человека, скончались 1 262.

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