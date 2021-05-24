Коронавирус в столице: Некоторые ограничения могут быть отменены, но аннулировать все пока рано

0

Администрация Кишинёва рассматривает возможность сокращения введённых из-за пандемии коронавируса ограничений, однако отменять все меры пока рано. Об этом говорилось сегодня на заседании глав муниципальных служб.

Начальник Главного управления социальной помощи и здравоохранения Татьяна Бучарски сообщила, что число новых случаев коронавируса в Кишинёве продолжает снижаться.

– В муниципальных больницах находится 141 пациент с коронавирусом. Уже подтверждена тенденция к снижению заболеваемости, – сказала она.

В свою очередь Ион Чебан сообщил, что власти рассматривают возможность отказа от некоторых из введённых ранее ограничений, однако “аннулировать все пока не время”, пишет moldpres.md.

Ранее мы писали, что в столице “красный код” эпидемической опасности был заменён на “оранжевый”.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.