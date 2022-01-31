Коронавирус в столице: минздрав не желает сотрудничать с местными властями

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В Кишинёве продолжает действовать “красный код” в связи с эпидемиологической ситуацией из-за COVID-19, а прошедшая неделя была крайне тяжелой для медицинской системы муниципия. На данный момент в муниципальных больницах находится 1011 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, в том числе 30 пациентов в крайне тяжёлом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

В то же время в двух на прошлой неделе в муниципальных детских больницах с профилем COVID-19 отмечалась беспрецедентная загруженность. Эта тенденция сохраняется и сейчас.

– Мы создали дополнительные места в детской инфекционной больнице – 5 палат. В муниципальной детской больнице «В. Игнатенко» 145 мест для детей с подозрением или подтверждённым диагнозом COVID-19. Эти два муниципальных медучреждения стали крупнейшими больницами страны, где лечат детей с COVID-19: общее количество мест – более 250. Здесь дети со всей страны – мы не делаем различий, стараемся помочь всем, – отметил в данной связи Ион Чебан.

Также, по его словам, осталось крайне мало мест в муниципальных больницах для взрослых людей с коронавирусом. Тем не менее, муниципалитет готов при необходимости запустить отделение COVID-19 на Moldexpo. При этом 10298 пациентов лечатся дома под наблюдением семейных врачей.

– К сожалению, Министерство здравоохранения до сих пор игнорирует сотрудничество и координацию ситуации в Кишинёве. Несмотря на нехватку мест для госпитализации детей, не создана совместная кризисная ячейка. К слову, аналогичная ситуация наблюдается не только в столице, но и в районах, – посетовал Ион Чебан.

Он подчеркнул при этом, что муниципалитет продолжит оказывать медицинскую помощь всем гражданам вне зависимости от адреса в удостоверении личности. Также продолжат работу по мере необходимости и 16 палаток для тестирования на коронавирус.

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