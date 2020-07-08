Коронавирус в США: количество заражений превысило 3 миллиона

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Число больных коронавирусом в США превысило 3 миллиона человек. Об этом сообщает “The New York Times”.

По последним данным, пишет pravda.com.ua, количество подтверждённых случаев COVID-19 в США выросло ещё на 54 000 человек. Общее количество заражений с начала эпидемии превысило 3 миллиона.

С 26 июня в стране зарегистрировали почти полмиллиона новых случаев. В Техасе, Аризоне и Миссисипи зарегистрировали рекордное суточное количество смертей за всё время эпидемии.

3 июля США установили глобальный антирекорд по числу новых заражений: 55 000 в сутки.

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