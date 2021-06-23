Коронавирус: в США и Германии распространяется дельта-вариант

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С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена почти у 180 млн жителей планеты. Около 3,9 млн пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, более 164 млн человек выздоровели.

Почти половина пользователей интернета в Германии регулярно сталкивается с ложной или вводящей в заблуждение информацией о коронавирусе. К такому выводу пришли авторы исследования Reuters Institute Digital News Report 2021. Так, по данным опроса, 46% респондентов сообщили, что в течение недели хотя бы раз сталкивались с ложной информацией, связанной с пандемией коронавируса. 28% опрошенных находили такие сведения на Facebook, 14% получали их в мессенджерах, а 31% от различных активистов, передаёт dw.com.

Большинству жителей пятимиллионнного Сиднея запрещено покидать город. Такую меру австралийские власти приняли в попытке предотвратить распространение дельта-варианта коронавируса по стране. За последнюю неделю в крупнейшем городе Австралии было зафиксировано более 30 новых случаев заражения. Австралия – одна из наиболее успешно справляющихся с коронавирусом стран. За время пандемии здесь заразились всего немногим более 30 тысяч человек, 910 пациентов скончались.

Туристы, приезжающие в Объединенные Арабские Эмираты, в будущем получат возможность бесплатной вакцинации. В приложении Seha Агентства здравоохранения Абу-Даби иностранцы смогут зарегистрироваться для получения прививок Biontech или Sinopharm. Доказательством права на вакцинацию может служить виза или въездной штамп в паспорте.

Более 70% россиян не сделали прививку от коронавируса, но, по данным аналитического центра Университета “Синергия”, более 60% собираются вакцинироваться в ближайшее время. 35,1% готовы привиться, чтобы сохранить свое рабочее место, 29,8% – ради здоровья, 16,5% – во имя скорейшей отмены масочно-перчаточного режима. Ещё 12,5% опрошенных прививка нужна, чтобы беспрепятственно путешествовать по стране и за её пределами. А 6,1% выразили готовность привиться ради возможности без ограничений посещать музеи, рестораны, кинотеатры.

Венгрия в значительной степени ослабляет пограничные ограничения, введенные в сентябре 2020 года из-за распространения коронавируса. Как отмечает правительство страны, въезд по суше будет возможен без ограничений из любой соседней страны, кроме Украины. Прибытие в Венгрию самолетом по-прежнему запрещено. Пограничные ограничения, введенные Будапештом, распространялись большей частью на туристов. Для деловых поездок, транзитных пассажиров, дипломатов и спортсменов было сделано множество исключений.

Власти Индии назвали вариант коронавируса “дельта плюс” “вызывающим обеспокоенность” и призвали штаты, в которых он обнаружен, принять меры по сдерживанию его распространения. Как сообщается в пресс-релизе индийского Министерства здравоохранения и благополучия семьи, вирус “имеет следующие характеристики: повышенная проницаемость, более сильное связывание с рецепторами клеток легких, возможное снижение ответа на моноклональные антитела”.

Председатель Всемирной медицинской ассоциации (Weltärztebund) Франк Ульрих Монтгомери уверен, что для победы над пандемией необходимо наладить диалог с теми, кто скептически относится к вакцинации или вовсе отрицает необходимость её проведения.

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