Коронавирус в Румынии: уровень заболеваемости превысил 42%

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За последние сутки по результатам 9838 проведённых тестов в соседней стране выявили 4207 новых случаев COVID-19.

По данным местной прессы, от осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 130 человек. В отделениях интенсивной терапии находятся 1 160 пациентов.

По состоянию на 23 ноября в Румынии подтверждено 422 852 случая заражения COVID-19. 296 844 пациента вылечились, 10 177 скончались, пишет digi24.ro.

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