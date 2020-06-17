Коронавирус в Молдове: вылечились уже более 7 тысяч человек

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По состоянию на утро 17 июня число подтвержденных в Молдове за всё время случаев коронавируса составляет 12254. 1123 из них – в Приднестровье. За последние сутки в Центр COVID-19 в Кишиневе поступил 61 человек с подозрением на инфекцию.

Вчера из медицинских учреждений страны были выписаны еще 176 граждан. Общее количество выздоровевших составило 7077.

417 от числа заболевших остаются в тяжелом состоянии. 23 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 990 оценивается как среднее, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Зарегистрированы еще 4 летальных исхода. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 61-летняя женщина из Комрата, 94-летняя жительница Единец, 60-летняя пациентка из Резины и 43-летняя из Дрокии. У всех были хронические заболевания. Общее число смертельных случаев составило 427.

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