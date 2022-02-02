Коронавирус в Молдове: статистика на утро 2 февраля

Коронавирус в Молдове: статистика на утро 2 февраля

За минувшие сутки в Молдове выявили 4 794 новых случая коронавируса. Было сделано 17 858 тестов. Информацию представили в Минздраве. 

12 новых случаев были “завезены”, остальные – местные. В больницах находятся 3 042 человека с подтверждённым ковидом. 196 – в крайне тяжёлом состоянии, 28 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся  25 818 человек.

За всё время пандемии в Молдове выявили 449 840 случаев коронавируса. Вылечились 388 475 человек (+3 725), скончались 10 691 (+25).

Активными остаются 50 698 случаев заболевания.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md