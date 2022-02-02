Коронавирус в Молдове: статистика на утро 2 февраля

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За минувшие сутки в Молдове выявили 4 794 новых случая коронавируса. Было сделано 17 858 тестов. Информацию представили в Минздраве.

12 новых случаев были “завезены”, остальные – местные. В больницах находятся 3 042 человека с подтверждённым ковидом. 196 – в крайне тяжёлом состоянии, 28 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 25 818 человек.

За всё время пандемии в Молдове выявили 449 840 случаев коронавируса. Вылечились 388 475 человек (+3 725), скончались 10 691 (+25).

Активными остаются 50 698 случаев заболевания.

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