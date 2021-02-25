Коронавирус в Молдове: спецкомиссия готовится ввести новые ограничительные меры

Коронавирус в Молдове: спецкомиссия готовится ввести новые ограничительные меры
Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, государственный секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Татьяна Затык провела сегодня встречу со специалистами-эпидемиологами Национального агентства общественного здоровья. Стороны обсудили новые ограничительные меры, призванные снизить число случаев COVID-19. 

Завтра состоится заседание Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, на котором они будут рассмотрены и, как ожидается, приняты. О каких мерах идёт речь – пока не сообщается.
“Аргументы и факты в Молдове” будут следить за развитием событий.
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