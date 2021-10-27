Коронавирус в Молдове: сколько новых случаев выявили сегодня

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27 октября в Молдове зарегистрировали 1 826 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Минздраве.

За сутки было сделано 9838 тестов. 9 новых случаев были “завезены”: 2 из Израиля, по 1 из Италии, Турции, России, Голландии, Германии, Польши, Румынии.

В больницах находятся 3042 человека. 209 – в крайне тяжёлом состоянии, 20 подключены к аппаратам ИВЛ.

За всё время пандемии в Молдове выявили 332 625 случаев коронавируса. Вылечились 310 306 человек (+1474). Скончались 7619 человек (+43). Активными остаются 14 700 случаев.

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