Коронавирус в Молдове: ситуация на воскресенье

Коронавирус в Молдове: ситуация на воскресенье

Сегодня, 5 декабря, в Молдове выявили 94 новых случая коронавируса. За сутки было сделано 3265 тестов. Информацию представили в Минздраве. 

В больницах лечатся 944 человека. 106 находятся в крайне тяжёлом состоянии, 20 подключены к аппаратам ИВЛ.

За всё время пандемии было подтверждено 366256 случаев коронавируса. Вылечились 350497 человек (+305), скончались 9217 (+9).

Активными остаются 6542 случая.

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