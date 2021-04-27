Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер вторника

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Сегодня в Молдове выявили 329 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 4336 тестов, в том числе 1556 экспресс-тестов. Два новых случая были “завезены”: из Египта и Греции.

В крайне тяжёлом состоянии находятся 225 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 36 человек.

За всё время пандемии в Молдове выявили 249714 случаев коронавируса. Вылечились 238423 человека, скончались 5762.

Активными остаются 5529 случаев коронавируса.

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