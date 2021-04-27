Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер вторника

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер вторника

Сегодня в Молдове выявили 329 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 4336 тестов, в том числе 1556 экспресс-тестов. Два новых случая были “завезены”: из Египта и Греции.

В крайне тяжёлом состоянии находятся 225 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 36 человек.

За всё время пандемии в Молдове выявили 249714 случаев коронавируса. Вылечились 238423 человека, скончались 5762.

Активными остаются 5529 случаев коронавируса.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md