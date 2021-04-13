Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер вторника

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Сегодня, 13 апреля, в Молдове было выявлено 544 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 4352 теста, включая 939 экспресс-тестов на антиген к коронавирусу. Все новые случаи местные.

За всё время пандемии в Молдове выявили 242364 случая коронавируса. Вылечились 225036 человек, скончались 5438.

Активными остаются 11890 случаев заболевания.

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