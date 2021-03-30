Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер вторника

0

Сегодня, 30 марта, в Молдове выявили 917 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 4469 тестов, из которых 712 – экспресс-тестов на антиген к коронавирусу. Один новый случай был “завезён” из Египта.

За всё время пандемии в Молдове выявили 228370 случаев коронавируса. Вылечились 205759 человек (+2056 за сутки), скончались 4915 (+46 за сутки).

Активными остаются 17696 случаев заболевания.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.