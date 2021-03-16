Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер вторника

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Сегодня, 16 марта, в Молдове подтвердили 1688 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 4659 тестов, в том числе 4268 – впервые.

13 новых случаев были завезены: 3 из Франции, по 2 из Египта, Германии и Италии, по одному из Азербайджана, Румынии, России и Турции.

За всё время пандемии в Молдове выявили 207012 случаев коронавируса. Вылечились 180763 человека, скончались 4402.

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